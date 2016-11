Geheim advies in kunstgraszaak HBS Bloemendaal

Archieffoto G-hockey bij HBS.

BLOEMENDAAL - Een meerderheid van de gemeenteraad Bloemendaal is tegen de komst van een half kunstgrasveld bij hockeyclub HBS. Het veld moet komen in de oude strandvlakte van de gemeente en is in strijd met het bestemmingsplan.

Door Margot Klompmaker - 17-11-2016, 19:00 (Update 17-11-2016, 19:00)

Een groot deel van die strandvlakte ligt inmiddels al vol met sportvelden. Dit halve veld van HBS er ook nog eens bij vindt de raad te veel van het goede, zo bleek tijdens de discussie afgelopen woensdag in de commissie grondgebied.

Ook al puilen de wachtlijsten...