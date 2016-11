Lab moet moord oplossen

Holland Media Combinatie Op de plek van het incident wordt forensisch onderzoek gedaan.

HAARLEM - DNA-sporenonderzoek van het NFI zal uiteindelijk duidelijk moeten maken wie de meest waarschijnlijke moordenaar was van Haarlemmer Sjeddy Taher Ibrahim (22). Eerst had het openbaar ministerie daarvoor Layminda van Z. in het vizier, maar dat ligt nu anders.

Door Jacob van der Meulen - 17-11-2016, 16:05 (Update 17-11-2016, 16:23)

Zoals al tijdens eerdere zittingen bleek: van getuigenverklaringen moet de recherche het niet hebben om de waarheid boven tafel te krijgen van die rampzalige Nieuwjaarsnacht waarin op de Zomerkade in Haarlem-Oost Sjeddy op 22-jarige leeftijd de laatste adem uitblies.

De vriendenkring waarin de...