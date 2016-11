Bus rijdt te hard door het centrum Haarlem

HAARLEM - De bussen van Connexxion rijden veel te hard over de Gedempte Oude Gracht in de Haarlemse binnenstad. Toegestaan is dertig kilometer per uur, maar de gemiddelde snelheid van bussen bedraagt hier 56 kilometer per uur.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 19:07 (Update 17-11-2016, 19:07)

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Dat onderzoek moet in beeld brengen hoeveel trillingshinder de bussen veroorzaken op hun route door de binnenstad. Daarvoor werden camera’s aan de gevel van een aantal panden bevestigd. Die camera’s waren ook...