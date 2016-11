Wereldberoemd onder wetenschappers

HAARLEM - Het proefschrift over Pater Diego Luis de Sanvitores is af en classicus Pierre Winkler is meer dan opgelucht. De Haarlemmer heeft ’heel diep moeten nadenken’ om zijn wetenschappelijke ei te leggen en komt tot de slotsom: die pater uit de zeventiende eeuw was op het gebied van de taalkunde zijn tijd drie eeuwen vooruit.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 21:00 (Update 17-11-2016, 21:00)

Het is in het midden van de zeventiende eeuw, als de Spaanse priester Diego Luis de Sanvitores voet zet op de Mariana eilanden. Hij begint heel...