Raad Bloemendaal wil discussie sociale woningbouw

BLOEMENDAAL - Een groot deel van de gemeenteraad van Bloemendaal wil een fundamentele discussie over sociale woningbouw in de gemeente.

Door Margot Klompmaker - 18-11-2016, 9:00 (Update 18-11-2016, 9:00)

Over versnipperde locaties, de wenselijkheid of noodzaak van het volbouwen van postzegels groen omdat er niets anders is, en ''of je dure Bloemendaalse grond wel moet inzetten voor een paar sociale huurwoningen'', aldus de VVD.

Dat bleek afgelopen woensdag tijdens de voortzetting van de commissie grondgebied. De gemeente Bloemendaal heeft recent een aantal kleine plekken geselecteerd in Bloemendaal, Vogelenzang en Bennebroek waar sociale...