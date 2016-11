Jan de Jong versus Gijs: game, set en match

BLOEMENDAAL - Gijs de Jong uit Bloemendaal heeft de rechtszaak verloren tegen zijn broer Jan over de verdeling van de miljoenen tussen beide broers. Gijs vindt dat hij is gepiepeld door Jan tijdens een zakelijke ontvlechting in 2009.

Door Margot Klompmaker - 17-11-2016, 19:35 (Update 17-11-2016, 19:58)

Volgens Jan de Jong is het gezamenlijke bezit (geld en onroerende goederen waaronder de kapitale landgoederen Caprera en Schapenduinen) naar eer en geweten verdeeld. Bovendien is Gijs met alle regelingen destijds akkoord gegaan.

De rechtbank van Amsterdam heeft Jan na een jarenlang slepende zaak - waarbij verschillende rechtszaken door elkaar liepen en onder meer ook de notaris en de bank werden aangeklaagd - in het gelijk gesteld. Broer Gijs is veroordeeld tot het betalen van alle door Jan en derden gemaakte kosten, totaal 200.000 euro. Jerry Hoff, de advocaat van Gijs de Jong, heeft al aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan.

Voor de gek

Volgens de rechtbank wist Gijs wat hij deed toen in 2009 de boel werd verdeeld. Hij kon op de hoogte zijn van alle handelingen inzake het gezamenlijk bezit van beide broers en de bankdeposito’s, vindt de rechter. De rechtbank ziet niet in dat er sprake is van ’grove financiele mishandeling’ zoals door advocaat Jerry Hoff is aangevoerd. Volgens Hoff is Gijs door zijn broer voor de gek gehouden.

Jan de Jong is niet blij, maar wel opgelucht. ,,Jerry Hoff heeft in deze zaak nu twaalf procedures aangespannen en er twaalf verloren. Een verzoek tot het leggen van beslag is tot twee keer afgewezen door de rechtbank en het Hof. Beide rechtscolleges hebben goed gemotiveerd dat Gijs niet aannemelijk kan maken dat hij überhaupt een vordering op mij heeft. In de bodemprocedure is dat nu nog eens door de rechtbank bekrachtigd. Ik heb mijn broer Gijs daarom geadviseerd om nu eerst een ‘second opinion’ bij een andere advocaat te vragen. Dit om verdere juridische brokken te voorkomen.’’

Teleurstellend

Advocaat Jerry Hoff namens Gijs: ,,Het vonnis van de rechtbank Amsterdam is uitermate teleurstellend. De rechtbank gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat beide broers tijdens verdeling aan elkaar gewaagd waren. Dat is niet juist, omdat Gijs zonder enige deskundige bijstand, door Jan gewiekst klem gezet en financieel droog is gelegd. Daarbij zijn Gijs door Jan verhaaltjes op de mouw gespeld als zou hij 4,5 miljoen euro schuld hebben aan Jan. Allemaal onzin.’’

Jerry Hoff kan het niet laten nog even uit te halen richting opponent Jan de Jong. ,,Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat Jan rondom de landgoederen Schapenduinen en Caprera een groot fiscaal circus heeft gebouwd. Zo genoot Jan hypotheekrenteaftrek voor landgoed Schapenduinen zonder daadwerkelijk hypotheekrente aan ABN Amro te betalen. Het rijk van Jan hangt van slimme financiele trucs aan elkaar. De WOZ-waarde van zijn kapitale landgoed Schapenduinen is nog geen twee miljoen, terwijl hij een rente-aftrek heeft van 14,5 miljoen! Bovendien woont hij officieel niet eens in Bloemendaal maar in Monaco. Voor wie de lokale politiek volgt en de bemoeienis van Jan de Jong met alles en iedereen kent, is dat onbegrijpelijk.''