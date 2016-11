Dronken man rijdt met in Heemstede gestolen fiets op auto over A9

HEEMSTEDE - Bij Station Heemstede-Aerdenhout in Heemstede heeft een man een fiets gestolen. De politie meldt vrijdag dat de verdachte onder invloed van alcohol was en later op de A9 kon worden aangehouden.

Door Jan Balk - 18-11-2016, 9:01 (Update 18-11-2016, 9:07)

De verdachte had de gestolen fiets in Haarlem op de fietsendrager van zijn auto gemonteerd en kon later op de A9 gepakt worden. Naast de gestolen fiets op de bagagedrager bleek er ook een mountainbike op de achterbank te liggen. De politie heeft een foto van het laatstgenoemde voertuig op Facebook gezet.

Bij de aanhouding van de man bleek tevens dat hij onder invloed was van alcohol en zijn rijbewijs eerder al volledig ongeldig was verklaard. Zijn auto was ook nog eens niet verzekerd.