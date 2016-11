Haarlem helpt 50 werklozen aan werk

HAARLEM - De gemeenteraad van Haarlem wil vijftig mensen uit de bijstand volgend jaar aan een baan helpen voor twee jaar. Daarna moet er perspectief zijn op een vaste baan.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

In tegenstelling tot wat een gemeente als Amsterdam doet, moeten de banen in Haarlem passen bij het opleidingsniveau, zegt Frans Smit van de Ouderenpartij Haarlem die de motie heeft ingediend. ,,We willen geen hbo’ers de straat laten vegen. Dat heeft geen zin.”

Smit ging aan de slag met een motie van de SP...