Spontaan lekker nablijven bij Dagverblijf

Foto Shooting Artists/Arjan Broek Gezellig met z’n allen de ballenbak (weer) in.

HAARLEM - Een ballenbak, Mega Twister en springkussens: het is allemaal weer aanwezig bij het Dagverblijf, inmiddels een succesformule in zowel Haarlem als Amsterdam.

Door Jiska Kroon - 20-11-2016, 14:46 (Update 20-11-2016, 14:46)

Het evenement vindt zaterdag 26 november voor de derde keer plaats in de Lichtfabriek in Haarlem. De organisatie pakt extra uit vanwege het vierjarig bestaan. Bezoekers kunnen overdag feesten en om middernacht naar huis onder het motto ’Vroeg beginnen is het nieuwe doorhalen’. Op deze manier hebben zij de volgende dag nog iets aan hun dag. Organisator Bob...