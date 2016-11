Bij creatieve geesten zit meestal een steekje los

HAARLEM - ’s Lands beroemdste neurochirurg Dick Swaab heeft donderdagavond een uitverkochte zaal in het Dolhuys in de ban gehouden met een lezing over creativiteit. Bij grote creatieve kunstenaars of beroemde leiders zoals Vincent van Gogh of Winston Churchill zit vaak een steekje los, is een van zijn conclusies. Dat deze genieën vaak mannen zijn, is ook heel makkelijk aan de hand van de biologie te verklaren.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 18-11-2016, 15:07 (Update 18-11-2016, 15:08)

Swaab maakte enkele jaren geleden furore met zijn bijbeldikke bestseller ’Wij zijn ons brein’, waarin...