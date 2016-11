Raad geeft kleine winkels ruim baan

HAARLEM - De gemeenteraad wil dat de kleine winkels ruim baan krijgen in Haarlem. Daarom hebben ze de detailhandelsvisie, die net is gemaakt, met een amendement aangepast. De oorspronkelijke visie is in de ogen van een meerderheid veel te ’protectionistisch.’

Door Annalaura Molducci - 18-11-2016, 17:00 (Update 18-11-2016, 17:00)

Het college vindt dat ’initiatieven in de kleinere winkelcentra die voorzien in uitbreiding van het winkelaanbod alleen gewenst zijn als ze de hoofdwinkelstructuur niet aantasten’.

Buiten de zogeheten hoofdstructuur is het beleid dat in de kleinere wijkcentra alleen initiatieven worden gehonoreerd wanneer ze...