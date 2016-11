Griffier Bloemendaal stapt al weer op na drie weken

BLOEMENDAAL - Het blijft tobben met griffiers in Bloemendaal. De net benoemde griffier Ingrid van Tienhoven heeft na drie weken de handdoek al in de ring gegooid.

Door Margot Klompmaker - 19-11-2016, 10:00 (Update 19-11-2016, 10:00)

Waarom is niet helemaal duidelijk. ,,Ik heb de indruk dat het werk haar op dit moment te veel is’’, vertelt burgemeester Bernt Schneiders. ,,Het ligt in elk geval niet aan de sfeer op het gemeentehuis’’, voegt hij er haastig aan toe.

In een brief aan de raad meldt Van Tienhoven dat zij na lang beraad heeft geconstateerd dat de functie van griffier op dit ogenblik niet bij haar past. ,,Ik kan aan de functie niet de invulling geven zoals ik had gewenst. Ik heb de omgang en samenwerking met raadsleden en collega’s als zeer prettig ervaren.’’

Daarmee is Bloemendaal weer terug bij af. Het heeft maanden geduurd om een nieuwe griffier te vinden na het vertrek van de vorige raadsgriffier Karin van der Pas. Na lang zoeken kwam Ingrid van Tienhoven in beeld. Zij heeft tien jaar gewerkt als plaatsvervangend griffier en raadsadviseur in de gemeente Haarlem, maar deed inmiddels andere dingen.

Burgemeester Schneiders weet niet waarom Van Tienhoven is vertrokken. ,,Ik vind het jammer, omdat zij een goede staat van dienst heeft. Nu moeten we weer een nieuwe sollicitatieprocedure opstarten.’’ Omdat ook de tweede vaste griffier Garrelt de Graaf onlangs in Bloemendaal is opgestapt wordt het werk nu waargenomen door een griffier die via een bureau is ingehuurd.

De kosten van de ingehuurde kracht bedragen zo'n 700 tot 800 euro per dag.