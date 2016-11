Judoka Grol: te vroeg om te stoppen

Foto: ANP

HAARLEM - Judoka Henk Grol van het Haarlemse Kenamju zet zijn loopbaan voort. Hij is van plan bij de EK in april terug te keren op de mat. ,,Ik wil het nog een kans geven. Anton Geesink en Wim Ruska waren ook pas na hun dertigste op hun best'', zegt de 31-jarige geboren Groninger zaterdag in De Telegraaf.

Door ANP - 19-11-2016, 8:49 (Update 19-11-2016, 9:09)

Nadat Grol bij de Spelen in Rio in augustus al in de kwartfinales strandde, leek hij nog vast van plan zijn carrière te beëindigen. Grol zegt zich na een operatie aan de schouder fysiek beter dan ooit te voelen. ,,Het is net alsof ik een nieuwe schouder heb. De verplichte rust na de operatie in augustus heeft me heel erg goed gedaan.'' Grol twijfelt nog wel of hij overstapt naar de klasse der zwaargewichten of toch in de klasse tot 100 kilo blijft. ,,Begin 2017 hak ik de knoop door.'' Grol praat binnenkort met Henry Bonnes, directeur topsport bij de judobond JBN, over zijn trainingsprogramma. Hij wil zich in ieder geval enkele keren per week melden op Papendal, waar de topjudoka's verplicht trainen.

In de judowereld is al lange tijd beroering over de ingevoerde centralisatie, met een nationaal trainingscentrum op Papendal. Grol ziet het probleem niet. ,,Alles is daar goed geregeld. Ik snap dat het vervelend is als je jouw vaste trainer niet mag meenemen, maar ik heb nooit voor mijn coach getraind. Ik wilde zelf kampioen worden. De judobond moet zich veel harder opstellen. Als ik technisch directeur was, zou ik het wel weten: je komt trainen of anders ben je de A-status kwijt. Het project op Papendal heeft alleen kans van slagen als iedereen meedoet.''