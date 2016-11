Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding autodief in Haarlem

HAARLEM - Een 46-jarige autodief uit Lunteren is zaterdagavond rond 23.00 uur in Haarlem aangehouden. Er moest een waarschuwingsschot van de politie aan te pas komen voor de man zijn vluchtpoging staakte.

Autodief rijdt over fiets politieman

De diefstal vond plaats op het Zuider Buiten Spaarne. De eigenaar hoorde dat het voertuig werd gestart en zag zijn auto wegrijden. Hij belde gelijk 112.

De politie was snel met meerdere eenheden in de omgeving. Een politieman in burger op de fiets zag het voertuig rijden en legde zijn fiets midden op de weg. Vervolgens schreeuwde de politieman dat hij van de politie was en dat het voertuig moest stoppen. De autodief zette de auto echter in zijn achteruit en reed de Bakkerstraat in.

Een andere politieman in een onopvallende dienstauto reed op dat moment in de Bakkerstraat en kwam achter het gestolen voertuig te staan. Daarmee werd de weg achteruit geblokkeerd. De bestuurder van het gestolen voertuig besloot vol gas te geven en vooruit te rijden. De politieman met de fiets moest opzij springen en de verdachte reed over de fiets heen.

De agent in de onopvallende politieauto heeft direct de achtervolging ingezet. Ver kwam de verdachte niet want de weg werd geblokkeerd door een ander dienstvoertuig op het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van de Van Marumstraat. Daarmee stond het voertuig ingesloten tussen twee politiewagens.

De autodief was nog niet van plan uit te stappen en gaf vol gas en maakte flinke toeren met het voertuig. De agenten hebben hun vuurwapen getrokken en op de bestuurder gericht. Een van de agenten heeft een waarschuwingsschot gelost. Daarna stopte de bestuurder met gas geven en kon hij uit de auto worden gepraat. Daarna is hij in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht.

De eigenaar van het gestolen voertuig heeft aangifte gedaan.