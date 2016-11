Snuffelen tussen spulletjes met een ziel op kleine brocantemarkt

United Photos/Toussaint Kluiters Brocante kent verschillende stijlen.

HAARLEM - Er zijn gasten die verbaasd met hun vuile vaat langs de stalletjes van de brocantemarkt in Dreefzicht lopen en even kijken wat er te koop is. Andere bezoekers hebben speciaal voor de verkoopsters de storm getrotseerd.

Door Annemieke Windt - 20-11-2016, 17:34 (Update 20-11-2016, 17:34)

Astrid Treep, een van de organisatoren, is blij met de belangstelling. ,,We hebben de manager van de La Place wat overrompeld met ons voorstel, maar het was binnen no time geregeld. Het is een leuke plek, zeker met dit weer.” Een bezoekster van de...