Politie zoekt na beroving met speurhond naar verdachte in Haarlem

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - In de Meester Jan Gerritszlaan in Haarlem-Noord heeft de politie maandag gezocht naar een verdachte. Dit had te maken met een beroving.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 13:34 (Update 21-11-2016, 15:33)

Rond 12:45 uur werd er op Burgernet gevraagd om uit te kijken naar een lichtgetinte man, tussen de zeventien en twintig jaar. De verdachte zou één meter 70 lang zijn en een zwarte jas en een spijkerbroek dragen. Een gedeelte van de Van Nouhuysstraat werd door afgezet en met hulp van een politiehond is er in de omgeving naar de dader en bewijsmateriaal gezocht.

Naast de politie werd er ook een ambulance opgeroepen. Volgens omstanders zou er bij de beroving iemand in elkaar zijn geslagen. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer ook naar het ziekenhuis moest. Een woordvoerder van de politie kon maandagmiddag nog geen nadere details over de beroving geven.

