Vernielingen bij FC Haarlem-Kennemerland

HAARLEM - Op de nacht van vrijdag op zaterdag is er bij voetbalvereniging FC Haarlem-Kennemerland een kleedkamer vernield. Dit is het zoveelste incident in 2016 en voor de club is nu de maat vol. De voetbalvereniging treft maatregelen.

Door Bas Beekman - 21-11-2016, 13:38 (Update 21-11-2016, 15:30)

Bij de club waren hangjongeren het terrein binnengedrongen en in een kleedkamer gaan zitten. De volgende ochtend kwamen er mensen van de club binnen in de kleedkamer en de bende was enorm.

Alle kledinghaakjes waren van de muur gerukt, er zat een gat in het plafond, er lagen legen flessen alcohol op de grond en de hele vloer stond blank met water. De club is het nu zat, nadat er dit jaar al meerdere incidenten geweest. Zo zijn er eerder al ruiten ingegooid, is er vuilnisbak in brand gestoken en worden de tribunes vernield.

De club is er al mee naar de politie gegaan. Ze zijn ook van plan om camera’s op te hangen.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!