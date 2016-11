Meerdere winkeldiefstallen in centrum van Haarlem

Foto: ANP

HAARLEM - In verband met meerdere winkeldiefstallen in het centrum van Haarlem is de politie maandag op zoek naar twee verdachten. Het gaat om een man en een vrouw.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 14:43 (Update 21-11-2016, 14:43)

De politie meldt op Burgernet dat de vrouw van ongeveer 26 jaar oud gekleed is in een zwarte jas. De verdachte draagt haar donkere haar in een staart en heeft een zwarte tas met glitters erop bij zich.

De man is rond de 30 jaar oud en is geheel in het zwart gekleed. Hij heeft een Oost-Europees uiterlijk. De politie vraagt om tips over de verdachten.