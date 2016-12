Kandidaat Vrouw van het Jaar Haarlems Dagblad: Niny van Oerle

HAARLEM - Niny van Oerle uit Haarlem is een ’pragmatisch dier’ gebleven na een leven lang van maatschappelijke zorgverlening binnen en buiten Nederland en uiteenlopend vrijwilligerswerk.

Door John Oomkes - 23-12-2016, 9:00 (Update 23-12-2016, 9:00)

'Armoede moet je nooit accepteren'

En bescheiden.

Als Niny toegeeft dat feitelijk haar hele loopbaan in dienst heeft gestaan van de zorg voor de medemens, zegt ze, quasi vergoelijkend: ,,Daar beleef ik ook zelf veel aan.’’

Om er direct aan te koppelen dat het haarzelf nimmer aan iets ontbroken heeft: ,,Geld hebben is tot op zekere hoogte aangenaam, en met teveel geld wordt het er niet aangenamer op. Maar mensen die geen geld hebben, ervaren iets verschrikkelijks. De gedachte ’hoe red ik het tot het eind van de week?’ deformeert hen als het ware.’’

Voor het portret bij dit interview laat ze zich fotograferen in de achtertuin van haar prachtige huis in Bos en Vaart. Die heeft wel wat weg van een kerststal. Zo eentje waarin elk schepsel welkom is.

Niny: ,,Het raakt me diep als mensen zich weinig kunnen ontplooien omdat ze in armoede zitten. Ik zit ook in het bestuur van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en daar kom ik voorbeelden tegen van mensen die behoren tot de vierde generatie in de armoede. Ongehoord! Dat past niet in deze tijd. Elk kind moet kunnen meedoen. Als ik zoiets tegenkom, dan pak ik dat aan.’’

Nomaden

Tegenwoordig hoor je in rechts-liberale hoek opvallend vaak verkondigen dat armoede voor veel mensen een keus zou zijn. Niny (zachtjes): ,,Nee, nee. God, nee. Toen ik als 20-jarige hulpverlener rondsjouwde in de Sahara, voelde ik me één met de nomaden daar. Nu met de mensen aan de onderkant in eigen stad. Als je dat niet kunt, oké. Maar matig je dan ook geen oordeel aan.’’

,,Tegen de mensen van het Fonds voor Urgente Noden zeg ik altijd: ’Liever vijf procent fraude, dan vijftig procent niet bereiken’. Zo eenvoudig is het als je wilt duidelijk maken wat bureaucratie bereikt.’’

Volgend jaar bestaat het Fonds tien jaar. ,,Dat kan omdat de Haarlemse gemeenschap het draagt. De gemeente doet mee, de geldgevende fondsen participeren, evenals de zorgverlenende instanties. Wij vormen maar een heel klein schakeltje in deze specifieke noodhulp. Wij zorgen dat het draait; we gaan ook zelf achter hulpverlenende organisaties aan als we denken: dat is geen urgente nood.’’

,,Ik zeg tegen alle instanties uit de zorg: Dit is zo’n fantastisch fonds. Jullie komen mensen tegen in deplorabele situaties. Mensen die weer helemaal moeten beginnen in de maatschappij, die zich soms rechtstreeks uit dakloosheid terugvechten naar een normaal bestaan. Gebruik de mogelijkheden dan zo correct mogelijk. Wij willen kunnen vertrouwen op de hulpverlener.’’

Discussies

,,Wij zijn een onbezoldigd bestuur. Al het geld dat ons wordt toevertrouwd door de geldgevende fondsen gaat naar de doelstelling. Dat is hard nodig in deze stedelijke samenleving, ook nu het bij de Sociale Dienst naar mijn mening goed loopt. Ik word daar ook op vergaderingen uitgenodigd om te vertellen wat we doen. Dan krijg ik discussies met een jonge ambtenaar die stelt: ’Maar deze taak zouden wij toch op ons moeten nemen?’ Dan zeg ik: ’Doen jullie het ook?’’

Die eigenzinnige opstelling zat er bij Van Oerle al vroeg in. Niny: ,,In het Utrechtse middenstandsgezin van mijn vader was ik zo’n beetje het middelste van negen kinderen dat haar eigen gang ging. We waren katholiek, de pastoor kwam keurig langs en af en toe wat halen.’’

,,Nu achteraf kan ik bedenken dat ik toen al weg wilde. Ik hunkerde naar Afrika - wilde per se niet naar Indonesië, arme mensen helpen. Afrika past bij mijn directe manier van doen; voel ik me fijn bij.’’

,,Ik was negentien en zocht een orde op. Er was destijds nog geen vrijwilligerswerk. Toen ben ik bij de Witte Zusters ingetreden. Prioriteit lag bij hen niet op het winnen van zieltjes, maar op algemene vorming, mensen bewust maken van hygiëne. Zij runden in achterafgebieden hospitalen; ik deed als onderwijzeres de school.’’

,,Nu bedenk ik me dat ik de wijde wereld in wilde. Dit was destijds de enige mogelijkheid. Ik volgde mijn hart; dat is ook mijn kracht. Je kiest dan voor het celibaat. Dat vonden ze thuis ook vreemd, want ik had vriendjes, maakte me op. Op voorwaarde dat ik zes jaar tijdelijke geloftes deed, kon ik naar Afrika. Na het zevende jaar moet je de eeuwige gelofte op celibaat afleggen. Niet gedaan. Ik wist: dit werk kan ik ook als vrijwilliger doen.’’