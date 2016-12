Zes lange jaren waterellende

Foto United Photos/Paul Vreeker Cok Slobbe op zijn verwoeste vloer: zes jaar ellende in plaats van leuke dingen.

HILLEGOM - De geluidsstudio aan de Oude Weerlaan draaide lekker, de kinderen waren het huis uit. ,,We dachten: nu wordt het tijd om leuke dingen te gaan doen’’, zegt Cathy Slobbe. Maar toen begon de ellende.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 23-12-2016, 7:52 (Update 23-12-2016, 7:52)

De zesde december 2010 staat in hun geheugen gegrift. Tijdens een broodje in de keuken rond het middaguur hoort Cathy een paar knakken in de woonkamer, maar schenkt er verder geen aandacht aan. Als ze later in de middag wil gaan bellen, treft ze in de...