Drostemannetje weer brandend te bewonderen

HAARLEM - De Haarlemse wethouder Jur Botter had woensdag de eer de stekker in het stopcontact te mogen steken. Door die handeling brandde voor het eerst sinds jaren het Drostemannetje weer. Dit gebeurde bij de opening van de expositie over stadsiconen bij het ABC Architectuurcentrum.

Het aansteken van het mannetje was het absolute hoogtepunt. Op de opening van de expositie kwamen zo’n tweehonderd mensen af. René Stekelenborg, betrokken bij de expositie, was erg tevreden over de opening. „Ik heb alleen maar leuke reacties gehad. Je merkt gelijk dat het Drostemannetje nog populair is in de stad.

De crowdfunding om het icoon weer een plek te geven in de stad gaat goed. De eerste donaties zijn binnen. Het gaat nog om kleine bedragen maar alle beetjes helpen mee. We hebben nog even de tijd om het rond te krijgen. We hopen erop dat er snel nog meer mensen willen helpen met het terugbrengen van het icoon in de stad.” Het Drostmannetje is nog tot 28 februari te zien bij het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligheid 47.