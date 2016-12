Kerstnachtvoorganger Luttikhuis: Laat je niet leiden door angst

Foto United Photos/Paul Vreeker

HAARLEM - Daags na de aanslag toonde de Berliner Morgenpost op de voorpagina een foto van de Brandenburger Tor in de kleuren van de Duitse vlag met de tekst Lucas 2:10: ’Wees niet bang’. Mocht voorganger Bernard Luttikhuis nog enige twijfel hebben gehad over de juiste keuze voor het thema van de kerstnachtviering in de Grote Kerk, dan was die op slag weggenomen.

Door Jacob van der Meulen - 22-12-2016, 18:05 (Update 22-12-2016, 20:31)

,,Aan het eind van elke kerstnachtviering begint het al te kriebelen: Waar zal het volgend jaar over gaan? Tja,...