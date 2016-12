Vogelhospitaal Haarlem sluit deuren uit angst voor vogelgriep

Auto’s weren van Kennemerbrug is een prima maatregel

In een gemeentelijke nota wordt geopperd om het autoverkeer te weren van de Kennemerbrug in de Bolwerken achter het NS-station. Dat is een prima maatregel, want het biedt meer ruimte aan de talrijke fietsers op deze drukke route naar het station. Bovendien kan het autoverkeer (vooral het strandverkeer) op het Kennemerplein daardoor beter doorstromen met minder files tot gevolg.