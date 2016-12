Uit Breezandse loods gestolen oldtimer uit 1931 na tip gevonden in Haarlem

Foto BVA Auctions De A-Ford Coupe.

BREEZAND/HAARLEM - De bijzondere oldtimer uit 1931 die recent uit een loods aan de Wijdenes Spaansweg in Breezand is gestolen, is weer gevonden.

Door Martijn Gijsbertsen - 23-12-2016, 11:46 (Update 23-12-2016, 11:49)

Het antieke voertuig, een A-Ford Coupe, werd afgelopen donderdag door agenten aangetroffen aan de Van der Aartweg in Haarlem-Noord.

Dekzeil

,,De wagen stond buiten, onder een dekzeil op straat. Een tipgever had de auto daar gezien en ons op het goede spoor gezet’’, aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg.

,,De eigenaar van de oldtimer (een 40-jarige inwoner van Den Helder, red.) is intussen geïnformeerd...