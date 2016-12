Man met openstaande celstraf aangehouden in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Een man die nog negentig dagen de cel in moet, is in de nacht van eerste kerstdag op tweede kerstdag aangehouden in Bloemendaal. Hij werd samen met twee anderen aangehouden.

Door Internetredactie - 26-12-2016, 16:51 (Update 26-12-2016, 17:01)

Dat meldt de politie op Facebook.

De politie kwam de verdachten op het spoort door meldingen van buurtbewoners.

Twee verdachten konden zich niet identificeren. Een van deze twee bleek later dus nog een celstraf open te hebben staan.

De derde persoon stond gesignaleerd als een 'ongewenste vreemdeling'.

De drie zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Haarlem.