Frisse nieuwjaarsduiken op een goed en sportief begin van 2017

HAARLEM - Ook komend jaar kunnen waaghalzen het nieuwe jaar weer beginnen met een frisse Nieuwjaarsduik.

Door Annemieke Windt - 27-12-2016, 12:24 (Update 27-12-2016, 12:24)

De traditionele duik aan het strand van Zandvoort staat dit jaar voor de tweede keer stil bij het thema van Bevrijdingspop voor het komend jaar: Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Deelnemers kunnen zich vanaf 12 uur inschrijven bij Beachclub No5 om daarna om 14 uur massaal de zee in te rennen. De voorzitter van Bevrijdingspop Ella Blommaert-Zander doet ook mee.

Iets verder naar het noorden, aan het Bloemendaalse strand bij beachclub San Blas organiseert de reddingsbrigade uit Bloemendaal een feestelijke duik op het nieuwe jaar. Ook daar klinkt twee uur ’s middags het startschot.

Voor mensen die op 1 januari graag nog wat langer in hun bed blijven liggen is er nog een mogelijkheid bij de Westbroekersplas. Daar houdt Villa Westend voor het zevende jaar op rij een nieuwjaarsduik. Het startschot voor die duik klinkt om 15 uur. De organisatoren beloven dat het flink koud zal zijn: ’het water in de Westbroekplas is in ieder geval kouder dan de Noordzee’. Na afloop van de duik is er nog een Nieuwjaarsparty op het terrein.

Geen duiken

De nieuwjaarsduik bij de Molenplas gaat ook dit jaar niet door. Volgens Petra Kok van Peacock Events lukt het niet om voldoende sponsoren te vinden. ,,Dat komt door de veranderde regels, waardoor woningcorporaties ons niet langer mogen sponsoren. Hoewel er genoeg mensen zijn die graag een nieuwjaarsduik willen, lukt het niet om het geld op een andere manier bij elkaar te krijgen. ”

De Hoofddorpse zwem- en waterpolovereniging ZPCH ziet eveneens af van een nieuwjaarsduik in het Haarlemmermeerse Bos. De vrijwilligers van de vereniging hebben het druk met andere activiteiten, waardoor er geen tijd was om het evenement te organiseren. Aan het begin van 2016 ging die duik ook niet door.