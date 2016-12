Steinar lost lastig vogelprobleem op

HAARLEM - Steinar Henskes uit Haarlem was als kind druk en driftig. Toen hij 4 jaar oud was, deed zijn moeder hem op judo. Hij is nu genomineerd voor Man van het Haarlems Dagblad 2016.

Door Annalaura Molducci - 28-12-2016, 9:00 (Update 28-12-2016, 9:00)

Luchtvaart kan vogels milieuvriendelijk verjagen

Henskens begon met judoën bij Kenamju van Cor van der Geest. Op 8-jarige leeftijd was hij al clubkampioen. Hij mocht van Van der Geest naar het wedstrijdjudo en vond de sport steeds leuker worden. Hij werd ook steeds serieuzer.

Toen Steinar 12 was, wilde hij Olympisch Kampioen worden en hij focuste zich op de sport. Hij was met zijn judoteam Nederlands kampioen geworden en wilde doorstoten naar de Europese top. Hij zat tevens op het Kennemer Lyceum en deed vwo. Hij deed natuur en techniek, natuur en gezondheid en economie er bij en slaagde met gemiddeld een acht.

Na school volgde een tussenjaar en ging Steinar werken bij een callcenter in Haarlem. ,,Daar heb ik veel geleerd. Ik zag die hiërarchie en dacht dat ik dat zelf beter kon. Als ik zo eigenzinnig ben, kan ik beter voor mezelf beginnen.”

Aldus geschiedde. Steinar wist iets van lasers en had al een website gemaakt. Hij begon een adviesbureau voor lasertoepassing. Zo hielp hij bij het uitlijnen van een autochassis en zette de laser in bij de ontwikkeling van een rollator. ,,Met een laser kon je precies aangeven hoe het loopvlak liep.”

Steinar boerde goed maar wanneer zijn vinding op de markt kwam, verdiende hij daar verder niets mee. Hij wilde verantwoordelijk worden voor zijn eigen succes en besloot zijn eigen onderneming te beginnen. Het judoën kwam op de tweede plaats omdat hij net niet goed genoeg was. ,,Ik kon heel hard aan judo sleuren of gaan voor mijn eigen onderneming. Ik heb voor het laatste gekozen.”

Intussen besloot hij te gaan studeren bij de Technische Universiteit in Delft. Maar dat studeren lag hem niet zo, hij was te commercieel ingesteld. Hij besloot een studie International Business aan de VU in Amsterdam te doen. Dat was een betere match maar ook die studie rondde de jonge ondernemer niet af.

In 2011 ontdekte Steinar dat hij met de laser ook vogels kon verjagen toen hij voor een klant werkte op een bouwterrein. Hij ging op ontdekkingstocht om te kijken welk laserlicht het meest ultiem was om de vogels te verjagen. Hij verkocht toen al speciale zaklampen met laserlicht aan boeren in Noord-Holland en Flevoland. Maar hij wilde meer. Schiphol had last van vogels. Daar wilde Steinar iets voor ontwikkelen. ,,Ik wilde het vogelprobleem oplossen en stuurde een mailtje naar degene die daar de vogelwacht leidde, maar die gaf niet thuis.”

Uiteindelijk kreeg hij via zijn mentor op de VU toegang tot degene die over de vogels ging op Schiphol. ,,Schiphol heeft mij heel erg uitgedaagd”, zegt hij. De vrouw met wie hij zaken moest doen zei: ’Stein, een zaklamp is gereedschap, maar geen oplossing voor Schiphol’. Steinar klopte aan bij de TU in Delft. ,,Want daar moet je zijn voor technische ontwikkelingen.”

Hij kwam zijn huidige zakenpartner Pim tegen en samen gingen ze aan de slag om een grote laser voor Schiphol te ontwikkelen. Ondertussen kwamen er ook uit het buitenland aanvragen binnen om vogels te verjagen. Op daken van tal van bedrijven in de Waardepolder plaatste hij installaties tegen meeuwen.

Op Schiphol is hij nog niet klaar. Zijn droom is om de start- en landingsbanen van de luchthaven in laserlicht te zetten tegen vogels. Als dat lukt, zou het de eerste luchthaven ter wereld zijn.

Hij werd vorig jaar uitgeroepen tot de beste student ondernemer van de wereld. ,,Dat is ook een soort kampioenschap”, lacht hij. Hij heeft met de Partij voor de Dieren een mooie samenwerking in de vorm van een motie om vogels te verjagen. Ook gaat hij voor de Europese Gemeenschap aan de slag met een project van drie miljoen. Hij slaat zijn vleugels uit in Amerika. In Portland Oregon aan de andere kant van de VS.

Steinar betaalt zichzelf het minimumloon, de rest stopt hij in zijn bedrijf. Oké, hij heeft een auto van de zaak want dat moest van de baas. ,,Dat ben ik.”

Tijd voor de liefde is er ook. Zijn vriendin is arts en bezig met het openen van een kliniek in de Wilhelminastraat. ,,We lijken wel op elkaar.” Steinar werkt zeventig uur per week maar doet dat met plezier en ziet het niet als werk. Hij ontspant ook. Hij weet wel waarom hij man van het jaar moet worden. ,,Ik ben in Haarlem gestart met judo en school en ik heb de Waardepolder inmiddels verlost van meeuwen. Hier ligt mijn basis. De komende drie jaar wil ik jaarlijks verdubbelen in omzet met kantoren in Zuid-Amerika en Australië.”