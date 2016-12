Lezing over Goltzius in Teylers Museum

Werk van Golzius

HAARLEM - In Teylers Museum in Haarlem is tot en met 8 januari de expositie ’Renaissance in Teylers’ in het Prentenkabinet te bekijken.

Door Leontien van Engelen - 27-12-2016, 15:51 (Update 27-12-2016, 15:53)

Op donderdag 29 december vertelt kunsthistorica Yvonne Bleyerveld alles over het werk van de Haarlemse kunstenaar Hendrick Goltzius, een kunstenaar van wie veel werk tijdens de tentoonstelling te zien is. Al tijdens zijn leven verwierf hij internationale faam als een virtuoze graveur. Daarnaast was hij een bijzonder veelzijdig en productief tekenaar.

Grootste collectie

Teylers Museum bezit maar liefst 125 tekeningen van de hand van Goltzius. Het is de grootste collectie ter wereld. Het overgrote deel daarvan werd al in 1790 door het museum aangekocht.

Het zijn tekeningen die sterk variëren in tekentechniek, formaat en functie: van piepkleine portretjes van Haarlemse burgers, tot studies naar antieke beelden gemaakt in Rome, en imposante portretten in gekleurd krijt.

Datum: donderdag 29 december, 13-14 uur. Historische Gehoorzaal van Teylers Museum. Toegang gratis. (Let op: deze lezing stond eerst gepland voor 29 januari.)