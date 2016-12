Vrouw gewond bij val van balkon in Zandvoort

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - Een vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag van een balkon gevallen, bij een appartementencomplex aan de Mr. Troelstrastraat in Zandvoort.

Door Internetredactie - 29-12-2016, 7:29 (Update 29-12-2016, 7:29)

Naast meerdere ambulances werd ook een traumateam opgeroepen.

De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De trauma-arts is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.