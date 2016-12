Eindelijk erkenning voor Nella Damsma

eemstede - Nella Damsma met haar emaille glas Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Emailleur Nella Damsma (85) was best verbaasd toen haar werk na jaren werd herontdekt door een verzamelaar. ,,Het is leuk dat je iemand blij kunt maken”, zegt ze er bescheiden over.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 29-12-2016, 13:44 (Update 29-12-2016, 14:06)

Verzamelaar Annemieke Schumm ontdekte begin dit jaar dat emaille door andere verzamelaars onterecht aan de Amsterdammer Amp Smit werd toegeschreven. Ze ging op onderzoek uit, omdat ze het emaille niet in de stijl van Smit geschilderd vond. ,,Zijn dochter en schoondochter konden zich ook niet herinneren dat hij veel...