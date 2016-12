’Hillegomse politiek moet maar eens goed naar zichzelf kijken’

De Beeklaan. Rechts de uitrit, links het huis van De Boer.

HILLEGOM - Nee, Beeklaanbewoner Ton de Boer stapt niet naar de rechter om alsnog zijn gelijk te halen. Maar hij hoopt wel dat de Hillegomse politiek nog eens goed naar zichzelf kijkt ,,en zich dan afvraagt: hebben we dit wel helemaal goed gedaan.’’

Door Sjaak Smakman - 29-12-2016, 18:17 (Update 29-12-2016, 18:17)

De Boer woont recht tegenover de uitrit van het bollenbedrijf van Wim Heemskerk. Die mag daar in ruil voor het afbreken van paar vervallen kassen en schuren villa’s mag bouwen. Het plan zorgde al eerder voor flink wat commotie. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er acht in plaats van de geplande twaalf villa’s worden gebouwd.

De Boer had als belang dat de uitrit van het bollenbedrijf - en straks het wijkje - recht tegenover zijn woning ligt en de lichten van uitrijdende auto’s precies in zijn voorraam schijnen. ,,In de spits staan auto’s soms wel een minuut of anderhalve minuut te wachten voordat ze de weg op kunnen draaien.’’ Als de uitrit twee meter opgeschoven zou worden, zouden hij en zijn vrouw er geen last meer van hebben.

De gemeente ging uiteindelijk niet op dat verzoek in, onder meer vanwege de kosten. Maar het gaat, heeft De Boer berekend, om enkele tienduizenden euro’s gaan. ,,Maar wat is dat nou op een project als dit’’, stelt hij. ,,hooguit een procent.’’

Bovendien zijn er verwachtingen gewekt, vindt hij, met name door Frank Evers van Bevolkingsbelangen Hillegom. Die heeft hem volgens De Boer tijdens een inspraakbijeenkomst toegezegd dat ’we dat gaan regelen’. Evers zelf kan zich dat niet herinneren. ,,Dat klinkt misschien flauw, maar dat is echt zo. Ik kan dat ook niet gezegd hebben, want als raadslid kan ik dat ook helemaal niet.’’ Daar komt bij dat alles keurig volgens de regels is verlopen. ,,Dan kun je als raad ook verder niet zoveel doen’’, aldus Evers.

De Boer stapt niet naar de rechter. Dat gaat hem alleen maar een hoop geld kosten, denkt hij. Een lichtpuntje: het bij de uitrit aan te leggen trottoir gaat van de oost- naar de westkant. Dat scheelt toch een meter. ,,Deze zomer moet er al gebouwd worden. We wachten wel af hoe het uiteindelijk uitpakt.’’