Trends in de theaters in 2017

HAARLEM - 2016 was een turbulent jaar in theaterland waarin subsidies voor gezelschappen opnieuw zijn verdeeld voor de komende vier jaar. Er is veel ongenoegen over het stelsel dat dan ook flink op de schop gaat. Ondertussen blijven de theaters in en rond Haarlem stug doorgaan met het zoeken naar mooie voorstellingen. Wat zijn de verwachtingen voor 2017 en wat zijn de trends?

Door Jos Schuring - 29-12-2016, 14:47 (Update 29-12-2016, 14:47)

,,Wat mij opvalt is dat iedereen zoekt naar nieuwe presentatievormen, zowel wat het aanbod als wat het publiek betreft.”...