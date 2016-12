Velserstraat in Haarlem blijft een klinkerstraat

HAARLEM - De Velserstraat in de Haarlemse Kleverparkbuurt behoudt haar klinkerbestrating. De gemeente heeft daartoe besloten nadat uit een enquête in de buurt bleek dat 95 procent van de omwonenden voor klinkerbestrating is in plaats van asfalt.

Ook op twee participatieavonden werd duidelijk dat het overgrote deel van de aanwezigen voor de klinkerbestrating is. Driekwart van de bezoekers gaf aan dat in de straat een maximum snelheid van dertig kilometer per uur van kracht moet worden. Ook de brede trottoirs en bomen...