Vernieuwer in psychiatrie Rokus Loopik genomineerd voor titel Haarlemmer van het Jaar

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Rokus Loopik in The Living Museum is genomineerd voor Haarlemmer van het Jaar Bekijk Fotoserie

HAARLEM - We spreken de Haarlemmer in de marge van een gesprek met Nederlandse en Amerikaanse hulpverleners, die hij op de route zet van reëel herstel. ,,Wij hebben methoden bedacht die echt werken.’’ Rokus Loopik, die ontroerd is door zijn nominatie, werkte twintig jaar op straat in Amsterdam en zag er onbeschrijfelijk psychisch leed.

Door Jaap Timmers - 30-12-2016, 9:00 (Update 30-12-2016, 9:00)

Rokus Loopik bevrijdt mensen van het stigma patiënt

In die jaren nam hij afstand van wat hij op de sociale academie had geleerd. Hij is overtuigd geraakt van de noodzaak van concrete hulp in plaats van dingen ’bespreekbaar’ te maken. ,,Wat mensen nodig hebben is liefde, geld en onderdak. Nou, die moeten we hen geven.’’ Zijn vak is in beweging.

Bericht

,,Als je te horen krijgt dat je manisch depressief bent, of schizofreen dan komt zo’n bericht aan als een death penalty, een doodstraf. Een dreun die iemands leven bepaalt. Zie daar maar eens onderuit te komen.’’

Praten

Praten met cliënten over hun ziekte is meestal contraproductief, vertelt hij. Rokus Loopik: ,,Het enige wat je daarmee doet, is de wonden open rijten waardoor je zaken verergert. Zij weten meestal goed wat er mis is. Je helpt hen door een manier te vinden om ermee door te leven.’’

The Amsterdam Project

Zijn kijk op de psychiatrie vindt zijn beslag in het RTL 4-programma The Amsterdam Project. Loopik begeleidde presentator/hulpverlener Beau van Erven Dorens, die vijf mensen een eind op de huppel hielp zonder te pamperen.

Kwetsbare mensen

De Haarlemmer geeft daarnaast wereldwijd lezingen, organiseert studiereizen en praat met directeuren en stafmensen in de gezondheidszorg. In tien jaar tijd reisde hij 45 keer met groepen kwetsbare mensen naar Amerika voor wat hij noemt een extreme make-over. Telkens tien tot vijftien mensen reizen mee van wie hij en ggz-artsen denken dat zij er iets aan kunnen hebben. Hij leidt hiervoor specialisten op, veelal ervaringsdeskundigen.

Herstelverhaal

De groepen werken onder meer vanuit een pand aan Fifth Avenue op Manhattan. ,,Ik neem specialisten mee en ook mensen die zijn gaan geloven dat zijzelf de ziekte zijn geworden. Die transformeer ik in acht dagen naar degenen die zij zelf zijn. Hoe? Dat is het geheim van de smid.’’ Lacht. ,,Ik stuur hen bijvoorbeeld de stad New York in met de opdracht contact te leggen met mensen op straat en ’s avonds terug te keren met een herstelverhaal.’’

Dialogen

Tot de sessies behoren dialogen. ,,Cliënten krijgen opdracht te luisteren naar de verhalen van ervaringsdeskundigen. Ze mogen er niet op reageren, moeten op hun handen gaan zitten, geen vragen stellen, maar eenmaal in hun leven luisteren naar de ervaringen van een ander. Ook als zij huilen of gaan schreeuwen, blijf op je stoel zitten. Respecteer voor één keer dat iemand alleen is met zijn verdriet. Het feit dat jij er bent, is goed genoeg. Stel na het verhaal elke vraag die je wilt, en geniet, want deze mensen kunnen jou op weg helpen.’’

The bubble

Hij noemt die gesprekken ’the bubble’. ,,Ik dacht eens: wat een bijzonder samenzijn hebben we hier. Ik creëer een moment in iemands leven dat zo gestructureerd is, maar tegelijkertijd zo open dat mensen voor 2 of 3 uur gewoon eens zichzelf kunnen zijn. De meesten vergeten het nooit meer. Het is levensveranderend: die reis alleen al. The bubble doe ik op woensdag. Als ze hun knop in de eerste dagen al niet hebben omgedraaid, gebeurt dat op woensdag.’’

Living Museum

De genomineerde is overtuigd van zijn missie maar niet blind voor de risico’s. In The Living Museum in Vogelenzang geeft hij veertig kunstenaars met een psychiatrische achtergrond de ruimte zich te ontwikkelen. Loopik laat veel van de dagelijkse organisatie over aan de deelnemers zelf. Dat geeft soms onderling geharrewar en ruzie. Samen met zijn zoon had hij het gebouw opgeknapt en geschilderd.

Mentale druk

De mentale druk op de hulpverlener is soms hevig. Rokus: ,,Ik heb dat ook tegen Beau van Erven Dorens gezegd. Ze blijven je bellen. Bereid je daarop voor.’’

The Living Museum werkt samen met GGZ InGeest. Deelnemers maken gratis gebruik van de atelier-ruimten. ,,We hebben begin dit jaar een prijs gewonnen waaraan een flink geldbedrag verbonden is. Sommigen vroegen een bijdrage om verf te kopen. Ik vind dat ze die spullen zelf moeten kopen.’’

Mobiel theater

Met het gewonnen geld overweegt de grondlegger een mobiel theater te kopen. Deze mini-schouwburg wil hij een plek geven nabij The Living Museum en is bedoeld voor kleinschalige toneelvoorstellingen geschoeid op dezelfde leest.