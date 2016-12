’Ontsluiting Vomar Heemstede via Eikenlaan’

HEEMSTEDE - Over twee maanden moet er duidelijkheid komen over de verkeersafwikkeling rond de nieuwe Vomar in Heemstede. Volgens onderzoek in opdracht van de gemeente is al met al een in- en uitrit aan de Eikenlaan het beste, maar daar voelen Hoorne Vastgoed en de omwonenden niets voor.

Door Sjaak Smakman - 30-12-2016, 13:30 (Update 30-12-2016, 14:02)

Dat er een grote nieuwe Vomar komt aan de Binnenweg komt van ongeveer 1500 vierkante meter met 300 vierkante meter magazijn, is inmiddels een uitgemaakte zaak. Daar onder komt een parkeergarage met ongeveer honderd...