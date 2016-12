Hoge huurprijs nekt Haarlems restaurant Shabu Shabu

HAARLEM - Het Japanse ’all you can eat’ sushi restaurant Shabu Shabu heeft haar deuren aan het Hortusplein in Haarlem gesloten.

Door Annemieke Windt - 30-12-2016, 20:52 (Update 30-12-2016, 20:52)

De eigenaar kan de hoge huurprijs niet meer betalen. Het restaurant was op Kerstavond voor het laatst open. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de zaak leeg te halen.

Op vrijdagochtend zijn de tafeltjes al weg en wordt de keuken ontmanteld. De twintig werknemers staan op straat, al kan een aantal in een andere vestiging aan de slag.

Het restaurant ging in het...