’Jaarwisseling in Haarlem zonder calamiteiten’

Foto: Rowin van diest Op het balkon van een flatwoning aan Sandenburg moest de brandweer een brandje blussen.

HAARLEM - De jaarwisseling lijkt in Haarlem zonder ernstige voorvallen te zijn verlopen. Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tijdens de Oudejaarsnacht laten weten.

Bij de Veiligheidsregio zijn aangesloten de brandweer, de GGD en de ambulancediensten.Volgens de woordvoerder hoefde er in Haarlem en omgeving slechts enkele malen te worden uitgerukt voor kleine brandjes en buitenbrandjes, zoals brandende afvalbakken en containers.

Zo onstond op een balkon van een flatwoning aan Sandenburg in Schalkwijk zaterdagmiddag rond vier uur brand. De bewoners waren op de moment niet thuis. Een buurtbewoner merkte zwarte rookwolken op. Vuurwerk dat op het balkon terecht was gekomen, was vermoelijk de oorzaak.

,,De jaarwisseling verliep ook vorig jaar rustig’’, aldus de woordvoerder. Als mogelijke verklaring denkt hij aan het effect van de overheidscampagnes om verstandig om te gaan met vuurwerk. ,,Ik denk dat er toch steeds meer bewustwording is bij de mensen als het gaat om voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van brillen tijdens het afsteken van vuurwerk.’’

De politie en de ziekenhuizen komen in de loop van zondagmiddag met een inventarisatie van de gebeurtenissen gedurende de Oudejaarsnacht.