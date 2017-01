Vrouw met glas in gezicht geslagen in Zandvoort

ZANDVOORT - Een 21-jarige vrouw uit Zandvoort is in de nacht van zaterdag op zondag in een horecagelegenheid aan de Haltestraat in haar woonplaats met een glas in haar gezicht geslagen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De verdachte is een man uit Zandvoort van eveneens 21 jaar oud.

De vrouw raakte gewond aan haar gezicht en is met ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aanleiding voor de mishandeling is niets bekend.