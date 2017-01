Getuige sluit inbreker op in restaurant in Haarlem

ANP XTRA

HAARLEM - Een 31-jarige inbreker is zaterdagmiddag door de politie aangehouden in Haarlem. Hij had ingebroken in een restaurant, maar een getuige wist hem daar vervolgens op te sluiten tot de politie kwam.

De man is inmiddels in verzekering gesteld. Het gaat om een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats.