Foute belastinginspecteur uiteindelijk de klos

Illustratie archief De Haagse Gevangenpoort in vroeger tijden

HAARLEM - Op 11 mei 1752 vertrok Hoofdgaerder – belastinginspecteur – Jacob Taddel vanuit Beverwijk naar Haarlem om daar de belastingen op consumptiegoederen uit Beverwijk en omringende dorpen af te dragen.

Door Hein Klemann - 3-1-2017, 10:00 (Update 3-1-2017, 10:00)

Het ging daarbij om drie zakken guldens en een hoeveelheid baar goud, in totaal 3.250 gulden. Omrekenen naar euro’s resulteert in vertekeningen, maar bij een jaarinkomen van 800 gulden viel men in de hoogste belastingschaal.

Niettemin ging Taddel met dit enorme bedrag in z’n eentje in een sjees op weg. Onderweg waren er verschillende reizigers die vroegen of ze gezamenlijk konden reizen, maar dat weigerde hij beslist. In een herberg in Santpoort beweerde hij tegen reizigers die samen met hem wilden optrekken, dat hij nog een brandewijntje wilde drinken.

Toen hij uiteindelijk vertrok, kwam hij bij de Jan Gijzenvaart een man tegen die met appelen en noten langs de boeren trok. Ook kwam hij bij de brug over de vaart nog een timmerman uit Velsen tegen die eveneens op weg was naar Haarlem.

De timmerman en de fruitventer vonden Taddel een paar honderd meter verderop bebloed op de grond liggen. De inspecteur vertelde hoe hij door twee of drie kerels was overvallen. Terwijl de een zijn paard bij het bit greep, had een ander hem een drietal klappen met een degen op zijn hoofd gegeven, waarna ze er met zijn geld vandoor gingen.

De brave timmerman hielp daarop de belastingbeambte weer op zijn sjees en zorgde ervoor dat hij in Haarlem in herberg de Leeuwrik werd ondergebracht.

Aanvankelijk werd de stadsregering niet ingelicht, maar in een stadje als Haarlem bleef zo’n verhaal niet lang verborgen. De heelmeester wist de onfortuinlijke belastingambtenaar al snel weer op de been te krijgen die terugkeerde naar Beverwijk.

De autoriteiten van Holland vertrouwden het geval echter niet. Op 9 juni kreeg Taddel daarom een Commissie van Onderzoek op bezoek.

Het bedrag dat hij bij zich had toen hij vertrok was aanzienlijk. Daarvoor had de ambtenaar grote tassen nodig. Maar toen hij vertrok had hij vrijwel geen bagage bij zich. Volgens de meid van Taddel had zij helemaal geen geld gezien bij zijn vertrek en dat gold ook voor zijn stalknecht.

Ook konden de verwondingen niet met een degen zijn toegebracht. De gaten in zijn pruik en hoed pasten niet bij de verwondingen aan zijn hoofd. Die leken van een pennenmes afkomstig, terwijl op de hoed een klap met een scherp voorwerp was gegeven die zijn gehele schedel zou hebben gekliefd.

Na enige verhoren bekende hij dat hij een bedrag dat hij tekort kwam uit de kas had willen ontvreemden. Bij zijn arrestatie bleken de omstaanders zeer enthousiast over het verdwijnen van deze gewelddadige belastinginner.

Hij werd afgevoerd naar de Gevangenpoort in Den Haag en daar op 19 mei 1753 veroordeeld. De strafmaat was niet mis. Met de strop om zijn hals werd Taddel op de meest strenge wijze gegeseld. Daarna werd hij gebrandmerkt in het gelaat en voor eeuwig uit Holland, Zeeland en Friesland verbannen.