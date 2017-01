Met de burgemeester het nieuwe jaar in

Foto Simon Law

HAARLEM, BLOEMENDAAL, ZANDVOORT, HEEMSTEDE - In de diverse gemeentehuizen wordt onder leiding van de burgemeester met nieuwjaarstoespraak de komende dagen het glas geheven op het nieuwe jaar.

Door Richard Stekelenburg - 2-1-2017, 14:14 (Update 2-1-2017, 14:45)

De gemeente Hillegom houdt haar receptie deze maandagavond al: 19.00 tot 21.00 uur in Villa Flora aan de Hoofdstraat 55.

De gemeente Bloemendaal houdt haar nieuwjaarsreceptie dinsdag 3 januari. Vanaf 20.00 uur zijn de inwoners welkom in de burgerzaal van het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg te Overveen.

Zandvoort ontkurkt de flessen komende vrijdag 6 januari tussen 17.00 en 19.00 uur in strandpaviljoen Haven van Zandvoort (strandafgang Paulus Loot 9). De nieuwjaarsreceptie in de badplaats is een gezamenlijk initiatief van gemeente en 25 culturele, maatschappelijke, sportieve en politieke verenigingen en stichtingen in het dorp.

Haarlem luidt 2017 officieel in op maandag 9 januari van 17.00 tot 19.00 uur. Burgemeester Jos Wienen zal in de Gravenzaal van het stadhuis voor het eerst als Haarlems eerste burger zijn nieuwjaarstoespraak houden.

Maandag 9 januari is ook de dag waarop Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude het glas heffen op het nieuwe jaar. Dat gebeurt in beide gemeenten vanaf 19.30 uur.