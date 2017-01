Daling aantal meldingen vuurwerkoverlast

HAARLEM - Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast dat rond deze jaarwisseling bij het meldpunt vuurwerkoverlast is gedaald.

Door Annemieke Windt - 4-1-2017, 13:04 (Update 4-1-2017, 13:04)

Voor het vijfde jaar op rij stelde GroenLinks het meldpunt in. Dit jaar kwamen er in Haarlem 553 meldingen binnen, twee jaar geleden waren dat er nog 881. Volgens Daphne Huysse van GroenLinks wil die daling niet zeggen dat de overlast van vuurwerk ook echt minder wordt. ,,Het kan natuurlijk best dat mensen gewoon meldingsmoe zijn en niet meer bellen als er veel vuurwerk wordt...