’Met maar 100 euro op zak kun je erg ver komen’

PR-foto Met hun serie ’On the road’ mikken de studenten op kijkers van 12 tot 25 jaar.

HAARLEM - Hoe ver kan je in twee weken tijd komen met maar 100 euro op zak? Mai Verbij (24) uit Haarlem ging de uitdaging met drie studiegenoten aan en legde uiteindelijk een veel grotere afstand af dan Verbij van tevoren had gedacht.

Door Judy Nihof - 4-1-2017, 16:44 (Update 4-1-2017, 16:44)

,,We begonnen op de Dam in Amsterdam en ik kan zeggen dat we héél ver zijn gekomen.’’ Meer over de eindbestemming wil de Haarlemse niet verklappen. Anders kijkt er straks niemand meer naar de serie ’On the Road’ die...