Lezing Maarten van Rossem in Teylers Museum

Collectie Jan Janssens Jan Weissenbruch: De Grote Markt te Haarlem, ca. 1860 Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Teylers Museum in Haarlem kon in december de 150.000ste bezoeker verwelkomen en sloot het jaar af met een absoluut record van 158.000 bezoekers. Een deel daarvan kwam af op de expositie over Jan Weissenbruch, ’de Vermeer van de negentiende eeuw’, die nog te zien is tot en met aanstaande zondag.

Door Leontien van Engelen - 4-1-2017, 15:27 (Update 4-1-2017, 15:30)

Vrijdag komt historicus en Weissenbruchliefhebber Maarten van Rossem vertellen over romantiek en realisme in de negentiende-eeuwse schilderkunst. De lezing is gratis, er is alleen wel een geldig toegangsbewijs van het museum nodig. Voor de presentatie kunnen geen plaatsen gereserveerd worden. Op de dag zelf is vanaf 10 uur - en uiteraard zolang de voorraad strekt - aan de kassa een gratis ticket te krijgen.

De lezing begint om 14 uur in de historische Gehoorzaal van het museum en duurt ongeveer een uur.