Richard Tuttle solo in De Hallen Haarlem

Richard Tuttle maakt vreemde kunstwerken die ergens aan doen denken. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Zijn minimal art hangt wereldwijd in grote musea. Het duurde vrij lang voordat zijn kwaliteiten erkend werden, maar in de loop van de vorige eeuw kon niemand meer om Richard Tuttle (Rahway New Jersey, 1941) heen. Vanaf 21 januari heeft hij een solotentoonstelling in De Hallen Haarlem. Deze duurt tot en met 7 mei.

Door Jaap Timmers - 5-1-2017, 7:35 (Update 5-1-2017, 7:35)

Hij is de man van het minimale, sensitieve en soms sensuele gebaar, zo meldt De Hallen Haarlem.

Met de simpelste materialen tracht hij maximale zeggingskracht te bereiken....