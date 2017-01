Werk van nieuwe leden KZOD te zien in De Waag

Werk van Banaz Jacob Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Kunst Zij Ons Doel begint het jaar traditioneel met een expositie van werk van nieuwe leden die vorig jaar konden toetreden tot de kunstenaarsvereniging die sinds 1821 gevestigd is in gebouw De Waag op de hoek van Damstraat en Spaarne in Haarlem.

Door Nuel Gieles - 4-1-2017, 19:38 (Update 4-1-2017, 19:38)

„De drie leden die met ruimtelijk werk zijn vertegenwoordigd, kwamen in juni 2016 door de ballotage”, vertelt KZOD-secretaris Jan Reijnders die de tentoonstelling heeft samengesteld.

„De zes anderen, van wie schilderijen en tekeningen zijn te zien, kunnen zich sinds...