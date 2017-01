Brandkraan is verleden tijd

HAARLEM/VELSEN - De Veiligheidsregio Kennemerland wil volledig onafhankelijk worden van de brandkranen in het waterleidingnet van PWN. Bij uitrukken nemen de spuitgasten in de toekomst zelf wel het bluswater mee.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 19:44 (Update 4-1-2017, 20:07)

Al jaren heerst er grote ontevredenheid bij de VRK over de bluswatervoorziening via de PWN en diens voorganger WLZK. Brandkranen zouden slecht worden onderhouden zodat de brandweer bij uitrukken meermalen misgreep.

Uit een knelpuntenanalyse in de regio werd een jaar geleden vastgesteld dat er in totaal 35 knelpunten zijn in het waterleidingnet.

Om de...