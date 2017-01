Uitgaan in Haarlem was nooit zo veilig

Foto UNITED PHOTOS

HAARLEM - Cameratoezicht en verhoging van de minimumleeftijd in de horeca naar 18 jaar heeft uitgaan in Haarlem veilig gemaakt. Het toezicht van de speciale susteams kan zelfs worden afgebouwd.

Door Jacob van der Meulen - 5-1-2017, 19:07 (Update 5-1-2017, 19:29)

De pilot met cameratoezicht in het centrum die afgelopen jaar startte is een doorslaggevend succes gebleken. De beelden worden vrijdag- en zaterdagnacht van 23 uur tot 6 uur continu door de politie bekeken. Daardoor konden veel incidenten al in de kiem worden gesmoord.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem pleit voor verdere uitbreiding van...