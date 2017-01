Zuidelijke Hoofdstraat Hillegom op de schop

HILLEGOM - Na de Hoftuin en het aangrenzende stukje Hoofdstraat in gaat vanaf maandag de Hoofdstraat Zuid in Hillegom op de schop. Het stuk tussen de Haven en de Van den Endelaan wordt voorzien van een nieuw wegdek en een nieuw riool

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 14:02 (Update 6-1-2017, 14:27)

Hoe dit stuk van de Hoofdstraat er over een paar maanden - in elk geval vóór het bloemencorso op 22 april - bij ligt is al te zien: de inrichting wordt het zelfde als het deel van de Hoofdstraat bij de Hoftuin.

Bij de herinrichting komen er bij kruisingen met de Vinkenlaan en de Brouwerlaan bomen bij. De trottoirs worden daarbij overigens niet zo breed als bij het deel bij de Hoftuin.

Bij de aanpak van de riolering wordt er een aparte afvoer voor regenwater aangelegd. Daarmee wordt ingespeeld op de komende en volgens veel deskundigen al ingezette klimaatverandering. De verwachting is dat er meer heftige buien komen waarbij in korte tijd veel water valt.

Dat regenwater wordt via de aparte afvoer straks direct geloosd op de haven, zodat het riool in elk geval niet kan overstromen. Met deze aanpak sluit Hillegom aan op het landelijke programma Samenwerking in de Waterketen.

De bestaande riolering is inmiddels veertig jaar oud. Naast het riool zelf worden ook meteen de aansluitingen naar de woningen en winkels vervangen.

De aanpak van de zuidelijke Hoofdstraat is het tweede onderdeel van de grote opknapbeurt van het Hillegomse centrum. Na deze fase komen het noordelijke deel bij de Martinuskerk, het winkelgedeelte en het Henri Dunantplein nog aan de beurt.

De woningen en winkels blijven tijdens het werk bereikbaar, maar de weg wordt wel gedurende de hele tijd afgesloten voor al het autoverkeer. Verkeer vanuit de richting Lisse kan naar het centrum via de Van den Endelaan en kan als eerste afslag dan de Beekkade nemen. Verkeer dat vanaf het winkelgedeelte op de Hoofdstraat richting Lisse wil rijden, wordt afgewikkeld via de Molenstraat.

Eventueel kunnen automobilisten ook via de Haven rijden. Bevoorradingsverkeer voor de winkels aan de Hoofdstraat Zuid kan doorrijden tot aan de brug bij de Haven en moet daar dan keren.