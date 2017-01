’Beunhaas’ Maarten van Rossem boeit met lezing in Teylers Museum

Foto United Photos/Paul Vreeker Het publiek hangt aan de lippen van Maarten van Rossem

HAARLEM - Geen stoel is onbezet in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum waar historicus en Jan Weissenbruchliefhebber Maarten van Rossem vrijdagmiddag een lezing geeft over romantiek en realisme in de negentiende-eeuwse schilderkunst.

Door Leontien van Engelen - 7-1-2017, 7:21 (Update 7-1-2017, 7:21)

Terwijl de zaal vol stroomt, maken andere bezoekers die nog hoopten aan te kunnen schuiven beneden bij de kassa teleurgesteld rechtsomkeert. Gerd van der Leeuw en Marja de Jong uit Leiden hebben wél een plaatsje kunnen bemachtigen.

Op de vraag of ze speciaal voor Maarten van Rossem naar het museum...